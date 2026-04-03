Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  • 3 апр 2026 | 10:00
  • 1451
  • 0
ЦСКА се събра в пълен състав след международната пауза

ЦСКА най-накрая се събра в пълен състав след края на международната пауза. Както е известно, първият състав на "армейците" излъчи общо 9 национали - Иван Турицов и Теодор Иванов (България), Петко Панайотов (България U21), Алекс Тунчев (България U19), Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Йоанис Питас (Кипър) и Исак Соле (ЦАР).

По лични причини за Испания пък пътува Адриан Лапеня. Последен с ангажименти беше Делова, който във вторник вечер изигра пълни 90 минути за Косово в решителния бараж за класиране на световно срещу Турция (0:1). Централният защитник обаче е контузен и няма да бъде на разположение на Христо Янев за утрешното гостуване на Берое. Двубоят в Стара Загора започва в 19:30 часа, а "червените" ще отпътуват от София днес, пише "Тема Спорт".

Треньорът има малко време на разположение, за да прецени състоянието на Теодор Иванов и Адриан Лапеня. Ако то не е оптимално, най-вероятно Бруно Жордао ще застане до Факундо Родригес в центъра на защитата.

Следвай ни:

