Спартак (М), Зенит и Айнтрахт наддават за Лапоухов, ЦСКА може да прибере 4 млн. долара

Вратарят Фьодор Лапоухов се превръща в едно от най-актуалните имена в ЦСКА, що се отнася до интереса от чужди клубове към изявите му. Преди няколко дни в Русия написаха, че местният гранд Спартак (Москва) и втородивизионният английски Саутхамптън са го добавили в трансферния си списък. Впоследствие източници, близки до руснаците, отрекоха тази информация, но едно от водещите спортни издания в Беларус – „Трибуна“ настоява, че интересът е сериозен.

Спартак следи Лапоухов още откакто беше футболист на Динамо (Минск) и продължава да наблюдава и анализира представянето му. Нещо повече – скаути на клуба са присъствали на контролата Кипър – Беларус (0:1) преди няколко дни, в която стражът запази суха мрежа. Московчани оценяват Лапoухов на около 4 милиона долара и са готови да извадят оферта за правата му.

Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство

Информацията гласи още, че представители на Саутхaмптън, който заема шесто място във временното класиране на Чемпиъншип, вече са се свързали както с агента на вратаря – Евгений Гайдук, така и с ЦСКА. Англичаните събират информация и за личностните качества на Лапоухов.

С това обаче не се изчерпват заинтересованите от услугите на вратаря. Айнтрахт (Франкфурт) и Зенит също вече са наблюдавали стража и следят под лупа развитието му.

22-годишният Лапоухов е „горещо име“ на пазара, още откакто играеше за Динамо (Минск). Впоследствие той премина в най-успешния български клуб ЦСКА, за който се превърна в твърд титуляр, а вече натрупа и 15 мача с националната фланелка. Впечатли скаутите при равенството 2:2 с Дания в Копенхаген през ноември.

Според информацията на „Трибуна“, Лапоухов иска да продължи кариерата си в Западна Европа, в първенство, по-силно от българското. Русия не е приоритет за него, въпреки интереса от страна на Спартак (Москва) и Зенит.



"Тема Спорт"

Следвай ни:

Снимки: Imago