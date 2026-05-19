Наско Сираков връчи специални плакети и увеличи шампионската премия на футболистите

Собственикът на Левски Наско Сираков връчи специални плакети с двете страни на шампионския медал на всички служители и футболисти на “сините”. Това се случи на специална галавечер, в която се отпразнува 27-ата титла на клуба, спечелена по-рано през сезона.

Анализ: Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине първия кръг на ШЛ

Освен това Сираков обяви и публично вдигането на шампионската премия с 50%. Футболистите от своя страна наградиха своя президент с плакет за благодарност.

Галавечерта премина в купон до ранни зори, в която футболисти и служители се забавлявах.