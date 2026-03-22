Делова аут за първия мач на ЦСКА след паузата

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова ще пропусне следващия мач на своя тим. Причината е, че в заключителните минути на двубоя с Добруджа (2:0) косоварят си изпроси жълт картон, който е пети за него от началото на сезона.

Това означава, че той ще изтърпи наказанието си при гостуването на Берое, което е след паузата за националните отбори. Срещата в Стара Загора е на 4 април (събота).

Бранителят на "червените" ще се завърне за сблъсъка с Монтана на "Огоста", който е предвиден за 8 април (сряда).

С четири официални предупреждения от ЦСКА е Мохамед Брахими.

