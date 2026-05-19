Спартак (Вн) призова феновете за подкрепа: Нека направим всичко, което зависи от нас, а после да става каквото е писано

Ръководството на Спартак (Варна) използва социалните мрежи на клуба, за да излезе с официално обръщение, с което да призове привържениците за подкрепа в последния мач за сезона. “Соколите” се изправят срещу Локомотив (София) в петък (22 май) от 18:00 часа, като се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансовете си за оцеляване. Все пак варненци ще стискат палци и на добро развитие в останалите мачове, тъй като не всички зависи от тях.

"Соколите " ще решават ребус в движение

Ето какво пишат от Спартак:

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Ясно е, че много спорни ситуации, много наши грешки и самата психологическа тежест да носиш емблемата на Спартак в подобен момент ни поставиха в ситуацията „всичко или нищо“. И не е тайна, че сега не всичко зависи само от нас.

Въпреки това ви моля да си спомните нашите корени като публика и как този отбор трябва да бъде подкрепян и в добро, и в зло. Сетете се как в началото на сезона дори не се знаеше дали този клуб изобщо ще съществува и дали ще избута и един кръг.

Сетете се колко пъти сме били поставяни в подобни ситуации и че за нас страданието никога не е било нещо ново. Но точно в такива моменти най-силно се вижда какво означава да бъдеш спартаклия.

Моля ви – нека преминем през този момент обединени. Нека вярваме и наистина, ама наистина, да дадем сили на нашите футболисти. Нека направим всичко, което зависи от нас, на 100%, а после да става каквото е писано.

Нашата съдба в момента е освен в нашите, но и в ръцете на Господ. Стигнахме твърде далеч в ситуацията, в която бяхме поставени, за да се предадем накрая. Петък ще бъде инфарктен мач, и не само нашият, но аз все още вярвам, че ние ще останем.

Спартак Варна не е просто клуб. Спартак Варна е начин на живот – независимо къде, независимо кога.

Призовавам ви всички – бъдете на стадиона на 22.05 от 18:00 ч. и подкрепете отбора от сърце и душа.

Само Спартак Варна!

Думи на председателя на Спартак Варна — Алекс Илиев.