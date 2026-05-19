Молдова без опитните срещу България, викнаха юноша на Барселона

  • 19 май 2026 | 17:05
Селекционерът на националния отбор на Молдова Лилиан Попеску е повикал 25 футболисти за приятелските мачове през юни с България и Армения. Най-голямата изненада в състава е отсъствието на капитана Вадим Рата. 33-годишният полузащитник е безспорен титуляр в Арджеш (Питещ) в румънското първенство, а също така е и с най-много мачове за страната от актуалните играчи – 63 срещи и три гола. Още един опитен, 28-годишният Олег Реабчюк от Спартак (Москва), също не е извикан, като няма официална информация каква е причината.

Универсалният Серджиу Платика от Петрокуб пък вероятно за в бъдеще ще има периферна роля предвид, че навършва 35 години след дни и също не е в списъка. След като не се отзова на поканата за мачовете през март, централният защитник Артур Крачун не е включен в състава като дисциплинарна мярка. Вместо него е извикан 23-годишният Юрий Йову, който е футболист на Дънди Юнайтед, като през този сезон е записал 32 мача и е вкарал един гол във всички турнири. Нику Клешченко – друг футболист от Шотландия, пристигнал през януари в Килмарнък, също е в състава на Молдова.

При това положение Никита Мотпан с 31 мача и Владислав Бабогло с 26 срещи и два гола са най-опитните в групата на Лилиан Попеску. Двама играчи могат да дебютират с фланелката на първия отбор: Лео Сака от юношеския отбор до 19 години на испанския гранд Барселона, както и Виктор Чумашу от Дачия-Буюкан. Освен Чумашу, треньорът е повикал още три нападатели: Виталие Дамасчан от израелския Макаби (Бней Рейна), Вирджилиу Постолаки (Университатя Клуж) – към когото преди близо две години интерес е имал ЦСКА, както и Петру Попеску от Петрокуб.

Молдова приема на 5 юни в Кишинев България от 20:00 часа, а четири дни по-късно гостува на Армения. Двете срещи са част от подготовката на молдовците за мачовете в Лига на нациите, където са заедно със съставите на Казахстан, Словакия и Фарьорските острови. България ще играе преди пристигането си в Кишинев срещу Черна гора на 1 юни в Пловдив.

Състав на Молдова за мачовете с България и Армения:

Вратар: Думитру Челядник (Кизилжар, Казахстан) Андрей Кожухар (Верес Ровно, Украйна), Емил Тимбур (Шериф Типаспол)

Защитници:  Йоан-Калин Ревенко (Татран Прешов, Словакия), Владислав Бабогло (Карпати Лвов, Украйна), Йон Борш (Петрокуб), Михаил Герасименков (Ванкувър Уайткапс, Канада), Михаил Щефат (Зимбру Кишинев), Юрие Йову (Дънди Юнайтед, Шотландия), Каталин Кукош (Петрокуб), Леонард Сака (Барселона U19, Испания)

Полузащитници: Никита Моцпан (Факел Воронеж, Русия), Виктор Стъна (Бней Йехуда, Израел), Виктор Богачук (Петрокуб), Щефан Болдищану (Ботошани, Румъния), Серджиу Перчун (ФК Торино, Италия), Ники Клещенко (Килмарнък, Шотландия), Данила Форов (Шериф), Дан Пушкаш (Петрокуб), Теодор Лунгу (Униря Слобозия, Румъния), Щефан Бътка (Залаегерсег, Унгария)

Нападатели: Виталие Дамашкан (Макаби Бней Рейна, Израел), Вирджилиу Постолаки (Университатя Клуж, Румъния), Петру Попеску (Петрокуб, Виктор Чумашу (Дачия Буюкани).

Снимки: Imago

