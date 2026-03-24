Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 4934
  • 5

ЦСКА официално назначи Христо Захариев за главен методист на Академията, съобщиха "червените".

През последните месеци той е част от структурата на клуба, като активно познава в детайли вътрешните процеси в Академията и участва в оперативното управление и методическото ѝ развитие.

"Христо Захариев е добре познато име в ЦСКА като през годините натрупа сериозен опит като анализатор и помощник-треньор. Работи в Академия ЦСКА и в отбора до 19 години в периода януари 2020 - август 2021 г., а през 2022 г. отново се завърна в клуба като анализатор, включително и в мъжкия представителен отбор. Част е и от щаба на Алън Пардю по време на престоя на специалиста начело на първия тим.

Професионалният му път включва още международен опит като анализатор в Арис Солун, както и работа в различни клубове в България – като помощник-треньор в Беласица (Петрич), Литекс и Монтана, както и кондиционен треньор в Левски Лом. През септември 2025 г. бе част и от щаба на втория и третия отбор на ЦСКА.

Христо Захариев преминава обучения и лицензионни програми във Великобритания, а през 2019 г. специализира в Барселона, Испания.

Назначението му за главен методист е част от дългосрочната стратегия на ЦСКА за надграждане на методическата рамка в Академията, уеднаквяване на игровите принципи във всички възрастови групи и внедряване на съвременни анализаторски и тренировъчни практики.

Клубът пожелава успех на Христо Захариев в новата му отговорна роля и вярва, че неговите знания, международен опит и познаване на вътрешната структура, ще допринесат за устойчивото развитие на младите таланти в Академия ЦСКА", се казва още в съобщението на клуба.

Следвай ни:

