Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

Ботев Пловдив пуска в продажба семейни абонаментни карти за домакинските мачове на отбора през следващия сезон, информираха от футболния клуб. С тях едно семейство ще спестява между 40 и 50% от редовната цена на сезонните пропуски, в зависимост от броя на членовете на семейството. Семейните абонаментни карти ще бъдат достъпни за всички сектори на стадион "Христо Ботев", като са налични за закупуване единствено в магазина на стадион "Колежа".

Цените на семейните абонаментни карти, които включват двама възрастни заедно с 1 или 2 деца са следните:

- Трибуна Юг - €225; - Трибуна Север - €225; - Трибуна Изток - €300;

- Централна трибуна: Блок 1/2/6/7 - €360; Блок 3/5 - €450; Блок 4 / Премиум 1 / Премиум 3 - €570; Премиум 2 - €1800.

Пластиките се предоставят срещу документи, удостоверяващи връзката между членовете на семейството, уточняват още от клуба.