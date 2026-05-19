Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

  • 19 май 2026 | 17:03
  • 82
  • 0
Ботев (Пд) обяви цените на семейните абонаментни карти за следващия сезон

Ботев Пловдив пуска в продажба семейни абонаментни карти за домакинските мачове на отбора през следващия сезон, информираха от футболния клуб. С тях едно семейство ще спестява между 40 и 50% от редовната цена на сезонните пропуски, в зависимост от броя на членовете на семейството. Семейните абонаментни карти ще бъдат достъпни за всички сектори на стадион "Христо Ботев", като са налични за закупуване единствено в магазина на стадион "Колежа".

Цените на семейните абонаментни карти, които включват двама възрастни заедно с 1 или 2 деца са следните:

- Трибуна Юг - €225; - Трибуна Север - €225; - Трибуна Изток - €300;

- Централна трибуна: Блок 1/2/6/7 - €360; Блок 3/5 - €450; Блок 4 / Премиум 1 / Премиум 3 - €570; Премиум 2 - €1800.

Пластиките се предоставят срещу документи, удостоверяващи връзката между членовете на семейството, уточняват още от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 1645
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 3022
  • 2
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 1666
  • 8
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1989
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 3093
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 2838
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25352
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1605
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5449
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3603
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17294
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17725
  • 15