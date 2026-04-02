Над 1500 гръцки фена "атакуват" София, за да подкрепят Панатинайкос срещу Апоел

В "Арена София" ще бъде много "горещо" тази вечер, когато Апоел Тел Авив приема Панатинайкос в мач от 35-ия кръг на Евролигата. Срещата стартира в 20:00 часа в спорното съоръжение в българската столица, а според информацията на Sportal.bg в залата ще гъмжи от гръцки фенове.

Над 7000 зрители ще гледат мача Апоел - Панатинайкос в "Арена София"

Над 1500 са организираните привърженици на гръцкия гранд, които ще дерат гърла за своите любимци и ще създадат уникална атмосфера по време на супердербито от "турнира на богатите".

Апоел се намира на пета позиция във временното класиране с 20 победи и 13 загуби, както и мач по-малко, а "детелините" са под №7 в таблицата с баланс от 20 успеха и 14 поражения в сметката си от началото на сезона.

В състава на израелския гранд се завръща Тай Одиасе, който лекуваше контузия, а извън сметките на Димитрис Итудис остават Томер Гинат и трайно контузеният Тайлър Енис, който дори вече не присъства в официалния състав на тима.

За Панатинайкос двете големи липси са Джериън Грант и Никос Рогавопулос.

