Гръцки национал пропуска мача с Апоел в София

Отборът на Панатинайкос пристигна днес в София за мача с Апоел Тел Авив от 35-ия кръг на Евролигата, но без един от важните си играчи. За България не пътува гръцкият национал Никос Рогавопулос, който остана в Атина заради контузия, научи Sportal.bg.

Иначе старпи треньорът на гръцкия гранд Ергин Атаман ще може да разчита на всичките си звезди, които на Летище "Васил Левски" бяха "нападнати" от множество фенове за снимки и автографи, а те не отказаха на нито един от тях.

Мачът с Апоел е утре (2 април) от 20:00 часа в "Арена София", а въпреки огромния интерес все още има останали билети, които можете да откриете ТУК!

Снимки: Gettyimages