Ергин Атаман пред Sportal.bg: Дано много фенове дойдат от Атина и Солун

Треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман говори пред Sportal.bg на летище "Васил Левски" в София. Гръцкият колос пристигна в столицата ни за битката от Евролигата срещу Апоел Тел Авив на 2 април от 20 часа в "Арена София".

"Честно казано, не мога да кажа нищо за атмосферата, защото ще играем мач от Евролигата за първи път в София. Двубоят ще е много важен и за двата тима.

Само 4 срещи остават до края на редовния сезон. Искаме да си осигурим добро място за плейофите. Разбира се, респект и към тима на Апоел. Имат много силни играчи и опитен треньор. Ще е тежък мач и за двата тима.

Вярвам, че и много наши фенове ще дойдат от Гърция с автобуси от Атина и Солун, защото разстоянието е близко. Надявам се, че атмосферата ще е добра и че ще стигнем до победата", каза Атаман пред Sportal.bg.