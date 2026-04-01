Над 7000 зрители ще гледат мача Апоел - Панатинайкос в "Арена София"

Уникална атмосфера се очаква в "Арена София" утре за мача от 35-ия кръг на Евролигата между Апоел Тел Авив и Панатинайкос. Срещата стартира в 20:00 часа, а по трибуните ще гъмжи от феновете, тъй като вече са разпродадени почти всички места в спортното съоръжение, научи Sportal.bg.

Останалите билети в продажба са около 1000, като близо 7000 вече са продадени, а местата са значително ограничени заради буферните зони, които организаторите са длъжни да осигурят.

Билети за срещата все още могат да бъдат намерени - ТУК!

В късния следобед днес звездите на Панатинайкос пристигнаха в България, като бяха посрещнати на Летище "Васил Левски" в София от куп фенове, които ги чакаха за снимки и автографи. С тях не пътува гръцкия национал Никос Рогавопулс, който лекува контузия.

В страната ни, "детелините" пристигнаха с голямата звезда на гръцката музика Йоргос Сабанис, който пред камерата на Sportal.bg сподели, че утре ще подкрепят отбора в "Арена София".