Итудис пред Sportal.bg: Трябва да реагираме след двата слаби мача

  • 1 апр 2026 | 17:59
Треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори пред Sportal.bg на официалната тренировка на тима в "Арена София" преди дългоочаквания мач с Панатинайкос в Евролигата на 2 април от 20 часа.

"На първо място, искам да кажа весели празници на всички семейства", каза Итудис по повод началото на Пасха.

Добра новина за Апоел преди мача с Панатинайкос

"На второ място - готвим се за важния мач. Както казахте, идваме след гостувания на Реал Мадрид и Баскония, където не се представихме добре. Сега трябва да покажем ответна реакция, да се сбием, защото играем срещу много добър отбор, но и ние сме добър отбор. И двата състава преследваме една и съща цел - да достигнем плейофните места. За да го постигнем обаче, трябва да се сблъскаме с противника, да играем на нивото си - агресивно с топката и в двете полета.

Очаквам, че ще има фенове на Панатинайкос. Надявам се, че ще има и български привърженици. Вярвам, че ще дойдат много хора, които да подкрепят Панатинайкос, което е очаквано с оглед на обстоятелствата, в които се намираме. Знаем, че за нашите фенове не е лесно да пътуват. Такава е ситуацията.

Напрежението ни съпътства в работата. Това е част от реалността. Не се захващаш, ако не можеш да се справиш с напрежението", каза Итудис пред Sportal.bg.

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

