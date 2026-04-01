Итудис пред Sportal.bg: Трябва да реагираме след двата слаби мача

Треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори пред Sportal.bg на официалната тренировка на тима в "Арена София" преди дългоочаквания мач с Панатинайкос в Евролигата на 2 април от 20 часа.

"На първо място, искам да кажа весели празници на всички семейства", каза Итудис по повод началото на Пасха.

"На второ място - готвим се за важния мач. Както казахте, идваме след гостувания на Реал Мадрид и Баскония, където не се представихме добре. Сега трябва да покажем ответна реакция, да се сбием, защото играем срещу много добър отбор, но и ние сме добър отбор. И двата състава преследваме една и съща цел - да достигнем плейофните места. За да го постигнем обаче, трябва да се сблъскаме с противника, да играем на нивото си - агресивно с топката и в двете полета.

Очаквам, че ще има фенове на Панатинайкос. Надявам се, че ще има и български привърженици. Вярвам, че ще дойдат много хора, които да подкрепят Панатинайкос, което е очаквано с оглед на обстоятелствата, в които се намираме. Знаем, че за нашите фенове не е лесно да пътуват. Такава е ситуацията.

Напрежението ни съпътства в работата. Това е част от реалността. Не се захващаш, ако не можеш да се справиш с напрежението", каза Итудис пред Sportal.bg.