Звезда на Панатинайкос: Това не е сложна наука – ако спечелиш всички мачове, продължаваш напред

Звездата на Панатинайкос Мариус Григонис говори преди срещата с Апоел от 35-ия кръг на Евролигата в "Арена София" на 2 април от 20 часа.

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

"Както винаги – излизаш и се опитваш да се бориш. Те са много добър офанзивен отбор. В защита бих казал, че са подобни на нас, така че вярвам, че ще се получи много добър мач. Знаете, че този сезон не играя много. Но бих казал, че вече два-три месеца се чувствам добре, така че да – в добра форма съм.

След всяка операция остава за цял живот – белезите са там, но се чувствам добре. Разбира се, трябва да полагам повече усилия от останалите, за да се подготвям, но съм добре. Честно казано, играх само няколко минути срещу Монако. Не знам дали треньорът ще ми даде шанс, но ако го направи, ще се опитам да се възползвам. По принцип работя постоянно върху увереността си.

Това не е сложна наука – ако спечелиш всички мачове, продължаваш напред. Аз лично не гледам класирането. Играеш мач за мач – ако печелиш, всичко е наред и няма нужда да мислиш за друго.

Ако остане един последен мач и трябва да се смятат точки и сценарии, мисля, че вие ще го направите – аз просто ще го прочета", каза Григонис.