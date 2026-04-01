Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: Дано залата е пълна

Звездата на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg на официалната тренировка на тима в "Арена София" преди дългоочаквания мач с Панатинайкос в Евролигата на 2 април от 20 часа.

"Весели празници на всички в Израел. Лично за мен - гледам ден за ден. Сега съм фокусиран върху тренировката. Ако гледаш прекалено много напред може да натрупаш стрес и тревожност. Аз се вълнувам, че играя баскетбол и помагам на отбора ми да печели.

Мисля, че трябва да играем по-добре в защита, да третираме по-добре топката, да отбелязваме повече точки от другия отбор. Като цяло да играем с повече мотивация.

Дали залата ще е пълна - ще видим. Благодарен съм, че можем да изиграем мача. Развълнуван съм от възможността да играем добър баскетбол. Ще е страхотно, ако хората дойдат, разкрива ни се отлична възможност и съм развълнуван", каза Брайънт пред Sportal.bg.