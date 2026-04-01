  4. Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: Дано залата е пълна

Илайджа Брайънт пред Sportal.bg: Дано залата е пълна

  • 1 апр 2026 | 17:59
Звездата на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg на официалната тренировка на тима в "Арена София" преди дългоочаквания мач с Панатинайкос в Евролигата на 2 април от 20 часа.

"Весели празници на всички в Израел. Лично за мен - гледам ден за ден. Сега съм фокусиран върху тренировката. Ако гледаш прекалено много напред може да натрупаш стрес и тревожност. Аз се вълнувам, че играя баскетбол и помагам на отбора ми да печели.

Мисля, че трябва да играем по-добре в защита, да третираме по-добре топката, да отбелязваме повече точки от другия отбор. Като цяло да играем с повече мотивация.

Дали залата ще е пълна - ще видим. Благодарен съм, че можем да изиграем мача. Развълнуван съм от възможността да играем добър баскетбол. Ще е страхотно, ако хората дойдат, разкрива ни се отлична възможност и съм развълнуван", каза Брайънт пред Sportal.bg.

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

