Националният отбор кацна непредвидено в трета държава

Футболистите от националния отбор на България кацнаха в Атина след полет от Индонезия, продължил 17 часа и половина. Силен насрещен вятър - почти два пъти над предвиденото, принуди "лъвовете" да се отклонят от своя начертан път и да спрат за трето презареждане на гориво - в столицата на Гърция. Там националите ще се забавят около 40 минути, а след още час трябва да се завърнат в София - около 18:30 ч. Преди това самолетът зареди в Шри Ланка и Оман.

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Нашите излетяха от Джакарта в 23:00 часа българско време в понеделник и кацнаха преди малко на летището в Атина. С тима на пътува голмайсторът Марин Петков, избран за MVP на турнира FIFA Series, който България спечели. Атакуващият играч хвана самолет за Саудитска Арабия. Пътят Джакарта - София се равнява на около 11 000 въздушни км за "лъвовете".

