Селекционерът на Молдова: Второто полувреме ми дава надежда, че сме на прав път

Селекционерът на националния отбор на Молдова Лилиан Попеску коментира равенството 2:2 в приятелския мач с България. Той похвали тима си за играта през второто полувреме.

„Благодаря на феновете, които ни подкрепяха – имаме нужда от тях и тяхната подкрепа. Що се отнася до мача, първото полувреме не ни се получи, особено в началото. На почивката направихме някои смени, поговорихме, така че второто полувреме ми дава надежда, че сме на прав път“, заяви Попеску.

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„Когато няма положителни резултати, е много трудно в ментално отношение. Но момчетата днес се раздадоха напълно, нямаше никой, който да не даде всичко от себе си. Освен това, дебютираха млади момчета, за което ги поздравявам. Като цяло съм доволен от всички. Но не трябва да забравяме това, което казах преди мача: не всички при нас са в оптимална форма. При някои първенството завърши по-рано, при други – по-късно. Доволен съм от отношението на момчетата“, добави той.

„Няма да се радваме особено на този резултат, защото имаме още много работа. Но това, което видях през второто полувреме, ме зарадва. С още малко късмет можехме да постигнем победа. Но за да не урочасам нещата, нека бъдем доволни от този резултат, защото когато няма успехи, е много тежко. Надявам се да бъдем по-уверени в себе си и да започваме мачовете така, както го направихме днес след 20-ата минута", продължи наставникът на Молдова.

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"Разберете ме правилно: не играхме слабо днес, защото някой от момчетата не се е старал. По-скоро проблемът е ментален, защото точно така започна всичко и в мача с Кипър", обясни Попеску.

„Въпреки че говорихме с тях за това, продължаваме да стъпваме на същата мотика. Надявам се днешният резултат да даде увереност, най-вече на младите играчи, които правят първите си стъпки в националния отбор. Доволен съм от всеки един от тях. Утре имаме тренировка, ще се занимаваме с възстановяване. Независимо кой ще излезе на терена срещу Армения, те ще се борят докрай за положителен резултат. Но не само ще се борим, ще се опитаме и да играем, защото израстването на футболистите е възможно само чрез игра", заяви специалистът.

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На въпрос за проблемите в зоната на опорните полузащитници, където българите са отнемали топката и са създавали голови положения, Попеску отговори: „Проблемът не е само в един играч, защото позициите се дублират и подсигуряват. Не искам да споменавам конкретни имена. Да, прави сте – вече нямаме играчи като Гацкан, но какво сега – да не излизаме да играем ли? И все пак искам да ви възразя, защото през второто полувреме Богачук, според мен, игра добре на позицията опорен халф. Освен това, Стинъ се включи добре", посочи Попеску.

„Не мисля, че проблемът е в Лунгу, както смятате – проблемът е в цялата средна линия. В националния отбор има закон: печелим заедно и губим също заедно. Не може да се казва, че някой конкретно е играл зле и сме загубили заради него. Точно както в семейство, където в такава ситуация никого не обвиняват, а вместо това оказват подкрепа. Това са контролни мачове, вече казах, че може да има проблеми с физическата кондиция. Но всеки от тях можеше да отиде на море, оправдавайки се, че нещо го боли, но те дойдоха.“

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„Благодарен съм особено на тези, които имат семейства, защото те пожертваха нещо и дойдоха тук да се борят за националния отбор. Сигурен съм, че същият този Лунгу утре ще играе по-добре и вие ще го похвалите. Така че проблемът не беше в Лунгу, а в целия отбор", изтъкна треньорът.

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Снимки: Startphoto