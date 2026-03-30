Капитанът на Индонезия: Гордея се с отбора

Капитанът на индонезийския национален отбор по футбол Джей Идзес подчерта, че този негативен резултат – поражение с 0:1 на финала на турнира „FIFA Series 2026”, не омаловажава упоритата работа на отбора на терена. Той вярва, че съставът е показал положителен напредък въпреки ограниченото време за подготовка.

„Първо, много се гордея с отбора. Мисля, че играхме добре, но за съжаление загубихме. Имахме някои шансове, но все пак съм много горд с отбора“, каза Джей Идзес.

"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

Той също така оцени, че адаптацията към новия треньор е преминала доста добре за кратко време. Това е осигурило ключов капитал за индонезийския национален отбор преди следващия турнир.

„Много се гордея с играчите, защото дадохме всичко от себе си, дори за кратко време. В крайна сметка, да, загубихме, но това е много добра първа стъпка в новото ни пътуване“, продължи той.

Марин Петков вкара единствения гол в 38-ата минута от дузпа. Преди финала българите разгромиха с 10:2 Соломоновите острови, а домакините се справиха с 4:0 със Сейнт Китс и Невис.