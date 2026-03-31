Латвала за шансовете на Рованпера да стартира в WRC

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера няма да се върне в WRC, поне с по-сериозна програма в рамките на сезон 2026. Това обясни шефът на тима на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала.
Рованпера се оттегли от предстоящия сезон в японската Супер Формула заради медицински проблем, тъй като страда от позиционно вертиго, заради което пропусна и края на зимните серии Формула Регионал Океания.
Оттеглянето на Рованпера от японската надпревара веднага породи слухове, че скоро ще го видим в ралитата, но Латвала разсея тези очаквания пред финландския вестник Ilta-Sanomat.
“Кале не може да кара в момента в ралитата, тъй като всичките места и коли при нас са заети - призна Латвала. - Договорите са подписани. Не можем да изключим негово участие в някое рали, но трябва да видим какво би могъл да постигне Кале, ако кара само в едно рали.
“Кале е избрал да се състезава в пистови надпревари. Дори и да не кара в Супер Формула, има още много шампионати, където би могъл да стартира. Вярвам, че Кале ще кара някъде. Това е важно и за психическото му състояние.”
Мениджърът на Рованпера Тима Юхки също отхвърли възможността Кале да стартира в близко бъдеще в ралита. Според него, програмата на Кале не включва такива участия.
Същевременно глобалният моторспорт директор на Тойота Маса Каджи обясни, че решението за прекратяване програмата на Рованпера в Супер Формула е било взето не само заради медицинските му проблеми, но и заради пропуските в подготовката му за новия сезон.
“Решението беше силно повлияно от Моризо-сан (председателят на Тойота Акио Тойода), който пое отговорност за него - обясни Каджи пред motorsport.com. - Това беше трудно решение за всички, но беше взето с него като лидер и това е отговорното решение. На това ниво няма смисъл да се участва в състезания без подходяща подготовка.
“Когато Кале е напълно готов, физически и психически, тогава заедно ще поемем към следващото му предизвикателство. Вярно е, че той разполагаше с по-малко време за подготовка, но мисля, че той ще може да се подготви както трябва за следващия си шанс.”
Каджи не уточни каква ще е следващата стъпка на Кале, но даде да се разбере, че вариантите са повече - нов опит в Супер Формула или в друг шампионат.
