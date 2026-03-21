Медицински проблем спря Кале Рованпера за Супер Формула

Звездата на Тойота и Световния рали шампионат (WRC) Кале Рованпера и неговият отбор взеха взаимно решение да се откажат за момента от плановете му за участие в японския шампионат Супер Формула.

От Тойота обявиха, че плановете на Кале Рованпера да се състезава в тазгодишния шампионат Супер Формула са спрени след медицински съвети и последните му прегледи.

Hey everyone,



I have difficult news to share. I will be stepping back from the upcoming races and my participation in this year’s Super Formula season.



I’ve been working with medical issues for already a longer period, which have gotten worse this year. pic.twitter.com/FaBWkfs2yQ — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) March 21, 2026

Миналата година Рованпера обяви смелите си планове да напусне Световния рали шампионат, за да преследва кариера в състезанията с едноместни болиди, с крайна цел да се състезава на най-високо ниво.

В програма, подкрепена от Тойота, пътят на Рованпера в света на формулите трябваше да започне със сезон в японската Супер Формула, където да кара за отбора на KCMG. Но след предсезонния тест на „Сузука“ миналия месец и след медицински консултации, Тойота и Рованпера взеха взаимно решение да се оттеглят от настоящия сезон.

Unfortunately I got sick last night, so I'll need to rest today. I will lose some practice and first race, but hopefully be back for the rest of the weekend🤒🤞#KR69 #ToyotaGAZOORacing #CTFROT pic.twitter.com/W9IeBLqWoB — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) January 29, 2026

„Имам тежки новини за споделяне. Ще се оттегля от предстоящите състезания и участието си в тазгодишния сезон на Супер Формула - заяви Рованпера в Twitter. - От доста време се боря със здравословни проблеми, които се влошиха тази година.

„Здравето ми не ми позволява да продължа безопасно в момента. Сега първият ми приоритет е да се справя с това. Обратната връзка и напредъкът тази година показват, че в този проект има добър потенциал. Моята глава в пистовите състезания не е приключила. Съжалявам много за тези, които се надяваха да ме видят на пистата.“

„Очаквам с нетърпение да се видим възможно най-скоро! Благодарен съм на Моризо (Акио Тойода, б.р), TGR и моите партньори за тяхната грижа и за това, че ме подкрепят, и ще продължа да работя усилено, за да се върна по-силен. Благодаря ви за разбирането и продължаващата подкрепа.“

Рованпера имаше трудно начало при преминаването си към състезанията с едноместни болиди, след като трябваше да се оттегли от следсезонния тест на Супер Формула през декември поради доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж, който засяга баланса и зрението чрез вътрешното ухо.

Въпреки това, през януари 25-годишният пилот ускори подготовката си за новия сезон на Супер Формула като се състезава в новозеландския шампионат Формула Регионал Океания с Хайтех. Финландецът постигна пет класирания в топ 10, включително впечатляващ първи подиум на "Теретонга парк" в деветото състезание, по пътя си към 16-о място в шампионата, преди заболяване да принуди двукратния световен шампион в WRC да пропусне финалния кръг.

Рованпера се завърна зад волана за предсезонния тест на Супер Формула на „Сузука“ миналия месец, като завърши на 24-то място. Финландецът успя да подобри времето си с повече от секунда по време на теста.

От Тойота потвърдиха, че Рованпера запазва желанието си да се завърне по-силен и да продължи да се състезава на писта, предизвиквайки себе си на най-високо ниво, но само когато е готов за това. Автомобилният гигант ще предложи пълната си подкрепа, за да помогне на Рованпера да се върне на пистата в бъдеще.

„Бих искал да споделя една тежка новина: Кале Рованпера ще се оттегли от предстоящите състезания“, се казва в изявление на председателя на Тойота Акио Тойода (Моризо).

„Той вложи сърцето си в предизвикателството да се състезава с едноместни автомобили, воден от дълбоко и непоколебимо желание да се развива. Всеки път, когато излизаше на пистата в частни тестове, скоростта му беше очевидна. Гледах го как натиска все по-силно, намира нещо ново в себе си и подобрява времената си за обиколка отново и отново.“

„Въпреки тази страст и напредък, тялото му се бореше да издържи. След като получихме медицинска оценка, стигнахме до болезненото заключение, че продължаването на състезанията няма да бъде правилният избор за него.“

„Аз съм Моризо и това решение ми натежа тежко. Запитах се какво наистина означава да му позволя да преследва скоростта и какво означава да защитиш някого, в когото вярваш. В крайна сметка, балансирането на тези отговорности ме накара да спра участието му в тазгодишния сезон на Супер Формула.“

„Към всички замесени и към всички фенове, които го подкрепяха с такава топлота, искрено съжалявам, че не можахме да оправдаем надеждите ви.“

„Но моля, вярвайте в това: неговото предизвикателство в пистовите състезания далеч не е приключило. Любовта му към автомобилите и стремежът му да стане по-бърз няма да избледнеят.“

„Аз съм Моризо и ще продължа да бъда до него – не само като колега пилот, но и като съотборник, който вярва в него с цялото си сърце. Благодаря ви за вашата продължаваща и сърдечна подкрепа.“

Резервният пилот на KCMG, Сейта Нонака, ще заеме мястото, освободено от Рованпера, за първите две състезания на „Мотеги“ на 4-5 април.