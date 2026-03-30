Себастиен Ожие: Не бях готов за рали “Монте Карло”

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие призна, че не е бил напълно готов за старта новия сезон и рали “Монте Карло” през януари, където той остана едва трети в любимото си състезание, победен от Оливър Солберг и Елфин Еванс.

Ожие се бори до самия край на миналия сезон за световната титла и си я гарантира на финала на последния кръг в Саудитска Арабия, а след това явно не е имал достатъчно време за почивка.

“Рали “Монте Карло” тази година дойде твърде рано за мен - обясни Ожие пред Dirtfish. - Не бях възстановен психически от миналата година. Нямах необходимата мотивация, която ми беше нужна и може би, платих цената за това, но след толкова много години не е лесно.

“Мисля, че може да попитате всеки спортист, който се състезава от много години. В един момент мотивацията става най-трудното нещо, така беше и на рали “Монте Карло”, не знам, просто не бях на 100 процента насочен към състезанието. Разбира се, заради многото сняг по отсечките, това не беше особено окуражаващо или пък мотивиращо.”

Французинът и тази година ще кара с ограничена програма, като след “Монте Карло, стартира и в Кения, а сега ще пропусне рали “Хърватия”, но пък ще е на старта на “Канарски острови” в края на април.

Снимки: Imago