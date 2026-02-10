Популярни
Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
Какво казаха Хакинен и Райконен на Рованпера след края на рали кариерата му?

  10 фев 2026 | 15:49
  • 605
  • 0
Двукратният световен шампион Кале Рованпера предизвика истински шок в света на моторните спортове, когато обяви, че напуска Световния рали шампионат (WRC), за да се състезава на писта. Не след дълго видни имена от Формула 1 са се свързали с него, както разказа той за RacingNews365.

Решението на Кале да преследва място във Формула 1 беше голямата новина в края на 2025. Пилоти от Формула 1 като Кими Райконен и Робърт Кубица са опитвали силите си в ралитата, а за новия шампион Ландо Норис се смята, че е „таен рали пилот“, но никой в съвременната история не е правил прехода в обратната посока.

Макар легенди като Колин Макрей и Себастиен Льоб, подобно на Рованпера, да са имали възможността да карат болид от Формула 1, никой не е успял да направи успешния скок към така наречения връх в моторните спортове.

Победителят в 18 ралита от WRC има дълъг път, преди да си осигури място на стартовата решетка във Формула 1, ако това е крайната му цел. Въпреки това, програма в японската Супер Формула, последвана от кампания във Формула 2 през 2027 или 2028, ще е вълнуващо развитие на кариерата на Кале.

Запитан за реакцията след съобщението му, Рованпера разкри, че други финландски величия от едноместните болиди са се свързали с него – и то много бързо.

„Получих съобщения и обаждания от някои мои приятели от моторните спортове - каза той. - Като Мика Хакинен. Мисля, че той ми се обади в рамките на първия половин или един час. Познавам Мика добре, а вече бях говорил и с Кими. Хубаво е да чуя, че тези момчета следят какво се случва и ме подкрепят, така че ще бъде интересно.

„Определено ще искам съвети от Мика и Кими, защото те познават доста добре света на формулите“, добави той.

Въпреки това, в разговорите си веднага след съобщението през октомври, не са били обсъждани конкретни детайли. Те без съмнение ще дойдат с времето, докато той си проправя път нагоре в йерархията на едноместните болиди.

„Не в детайли, все още не сме говорили - призна Рованпера за разговорите си с Хакинен и Райконен. - Просто говорихме колко вълнуващо е това и те ми дадоха някои съвети. Знаете, да работя върху силата и вратните мускули, ще бъде много различно от ралито, и вече започнах да работя и върху тялото си. Така че, да, просто си говорихме и обсъждахме идеи кога ще отида да правя тестове, дали мога да поискам съвети или да помоля момчетата да помогнат. Такива неща.“

Но интересното е, че като дете Кале не е бил привлечен от пистовите надпревари, което прави решението му да смени курса още по-изненадващо.

„Пистовите състезания с формули – като дете никога не съм бил голям фен, нито съм ги следил толкова много - разкри Рованпера. - „Разбира се, винаги съм знаел кой е Хакинен и след това - Райконен – винаги съм бил голям фен на неговия стил, на това какъв е и как прави нещата, както и на резултатите им.“

„Но никога не съм следил Формула 1, нито съм бил голям фен. По-скоро в по-късните години, в зрелия си живот, започнах да следя този спорт повече. И започнах да го разбирам по-добре, колко е трудно, и това добави още повече уважение към тези пилоти и ме накара наистина да започна да ги по-отблизо.“

