Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

Тестовете на прототипа на Тойота за Световния рали шампионат, създаден по новите правила WRC27, които влизат в сила за догодина, успя да развълнува феновете в цял свят. WRC се готви са сериозен рестарт от началото на 2027 с новите технически правила и очакваните повече отбори, които да конструират и купуват новите коли, технически базирани на Rally2 машините.

Купето с две врати породи очаквания, че Тойота ще се раздели с модела Yaris, който японците използват от завръщането си в Световния рали шампионат през 2017 година. Рали феновете видяха две поколения на Ярис за това време, както и трансформацията му от Ярис WRC в GR Ярис Rally1, като междувременно се появи и Rally2 версия на модела.

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Очаква се, че в близко бъдеще, може би още догодина или в края на 2026, Тойота трябва да представи новото поколение на легендарния модел Селика, чийто последен жизнен цикъл приключи в началото на века. Но интересът на купувачите към достъпни двуврати купета със спортни амбиции не е изчезнал и в Тойота не смятат да съживяват купета и да ги превръщат в кросоувъри и SUV модели. Така че възраждането на Селика явно е въпрос на време.

Селика е първият сериозен рали модел на Тойота още от първата половина на 80-те години, а след това следващите генерации на модела се използваха и в края на 80-те и началото на 90-те, когато в WRC властваха колите от група А, а Карлос Сайнц спечели двете си титли през 1990 и 1992 точно със Селика.

Грандиозният скандал със Селика ST205 от края на 1995, когато стана ясно, че Тойота Тим Европа са нарушили умишлено техническите правила, за да останат в битката със Субару, Мицубиши и Форд, сложи край на рали кариерата на популярния модел. И за следващия етап - първото поколение на WRC автомобилите Тойота заложи на масов компактен модел - Корола.

