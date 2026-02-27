Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

  • 27 фев 2026 | 14:00
  • 334
  • 0

Тестовете на прототипа на Тойота за Световния рали шампионат, създаден по новите правила WRC27, които влизат в сила за догодина, успя да развълнува феновете в цял свят. WRC се готви са сериозен рестарт от началото на 2027 с новите технически правила и очакваните повече отбори, които да конструират и купуват новите коли, технически базирани на Rally2 машините.

Купето с две врати породи очаквания, че Тойота ще се раздели с модела Yaris, който японците използват от завръщането си в Световния рали шампионат през 2017 година. Рали феновете видяха две поколения на Ярис за това време, както и трансформацията му от Ярис WRC в GR Ярис Rally1, като междувременно се появи и Rally2 версия на модела.

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC
Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Очаква се, че в близко бъдеще, може би още догодина или в края на 2026, Тойота трябва да представи новото поколение на легендарния модел Селика, чийто последен жизнен цикъл приключи в началото на века. Но интересът на купувачите към достъпни двуврати купета със спортни амбиции не е изчезнал и в Тойота не смятат да съживяват купета и да ги превръщат в кросоувъри и SUV модели. Така че възраждането на Селика явно е въпрос на време.

Селика е първият сериозен рали модел на Тойота още от първата половина на 80-те години, а след това следващите генерации на модела се използваха и в края на 80-те и началото на 90-те, когато в WRC властваха колите от група А, а Карлос Сайнц спечели двете си титли през 1990 и 1992 точно със Селика.

Грандиозният скандал със Селика ST205 от края на 1995, когато стана ясно, че Тойота Тим Европа са нарушили умишлено техническите правила, за да останат в битката със Субару, Мицубиши и Форд, сложи край на рали кариерата на популярния модел. И за следващия етап - първото поколение на WRC автомобилите Тойота заложи на масов компактен модел - Корола.

Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”
Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”
 Латвала за финландски рали талант: Може да се бори за титлата!
Латвала за финландски рали талант: Може да се бори за титлата!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

  • 27 фев 2026 | 09:13
  • 462
  • 0
Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1278
  • 0
Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

  • 27 фев 2026 | 06:56
  • 2282
  • 0
Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 06:41
  • 2724
  • 0
Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

  • 27 фев 2026 | 05:20
  • 5130
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 27 фев 2026 | 05:00
  • 3968
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 11750
  • 24
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 26589
  • 43
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 4785
  • 2
11-те на Монтана и Ботев (Пд)

11-те на Монтана и Ботев (Пд)

  • 27 фев 2026 | 14:05
  • 1433
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 7891
  • 6
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

  • 27 фев 2026 | 14:02
  • 1878
  • 0