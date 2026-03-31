Де Ла Фуенте ще освежи състава на Испания срещу Египет

Де Ла Фуенте ще освежи състава на Испания срещу Египет

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма проблем с необходимостта да внесе свежест в състава за приятелския мач с Египет днес вечерта в Барселона. Халфът на Арсенал Мартин Субименди няма да играе за европейския шампион срещу "фараоните" в срещата на стадиона на Еспаньол.

Престижно: Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Испания - Египет

"Ще сформираме силен състав, който ще бъде освежен. Това решение беше взето след последния ни мач. Целта ни е да продължим да печелим и изискваме върхови постижения. Ламин Ямал също има шансове да бъде след титулярите. Ще преценим допълнително. Искаме да играем на ниво, но и да запазим самите футболисти. Мисля за абсолютно всички, не само за един", коментира специалистът пред медиите, коментирайки и ситуацията със звездата на Барселона Ямал.

Ламин е много по-добър футболист, отколкото беше преди две години, и по-лош, отколкото ще бъде след още две години. Той е във фаза на развитие и допринася все повече за отбора с всеки изминал ден. Има дълъг път пред себе си и най-добрата му версия тепърва предстои", каза още селекционерът по адрес на бижуто на испанския футбол.

Вратарят на Арсенал Давид Рая може да започне като титуляр, докато Де ла Фуенте продължава да уточнява вижданията си преди Световното първенство.

"Имаме яснота по отношение на другите позиции. Знаете кой ще започне на вратата. Това не е един от онези така наречени приятелски мачове - играем за първо място в световната ранглиста, така че трябва да изведем на терена конкурентен отбор", каза още Де ла Фуенте.

Снимки: Imago

