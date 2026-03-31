Де Ла Фуенте ще освежи състава на Испания срещу Египет

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма проблем с необходимостта да внесе свежест в състава за приятелския мач с Египет днес вечерта в Барселона. Халфът на Арсенал Мартин Субименди няма да играе за европейския шампион срещу "фараоните" в срещата на стадиона на Еспаньол.

"Ще сформираме силен състав, който ще бъде освежен. Това решение беше взето след последния ни мач. Целта ни е да продължим да печелим и изискваме върхови постижения. Ламин Ямал също има шансове да бъде след титулярите. Ще преценим допълнително. Искаме да играем на ниво, но и да запазим самите футболисти. Мисля за абсолютно всички, не само за един", коментира специалистът пред медиите, коментирайки и ситуацията със звездата на Барселона Ямал.

🎙️ "Lamine es muchísimo mejor futbolista de lo que era hace dos años y peor de lo que será dentro de otros dos".



➡️ "Está en fase de desarrollo y cada vez aporta más al equipo. Le queda mucho recorrido y su mejor versión está por llegar".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña

„Ламин е много по-добър футболист, отколкото беше преди две години, и по-лош, отколкото ще бъде след още две години. Той е във фаза на развитие и допринася все повече за отбора с всеки изминал ден. Има дълъг път пред себе си и най-добрата му версия тепърва предстои", каза още селекционерът по адрес на бижуто на испанския футбол.

🎙️ "Hace 4 años se vivió aquí un ambiente sensacional y quiero disfrutar ese ambiente".



➡️ "Queremos vivir un bonito duelo y además tenemos el aliciente de seguir siendo primeros en el Ranking FIFA y eso pasa por ganar. Será un partido duro".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña

Вратарят на Арсенал Давид Рая може да започне като титуляр, докато Де ла Фуенте продължава да уточнява вижданията си преди Световното първенство.

"Имаме яснота по отношение на другите позиции. Знаете кой ще започне на вратата. Това не е един от онези така наречени приятелски мачове - играем за първо място в световната ранглиста, така че трябва да изведем на терена конкурентен отбор", каза още Де ла Фуенте.

Снимки: Imago