Испания 1:0 Сърбия, Оярсабал наказа западните ни съседи

Европейските шампиони водят в резултата след гол на Микел Оярсабал (17').



Срещата е на "Естадио де ла Керамика" във Виляреал, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗹𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲



⚽️ España 🆚 Serbia

🏟️ Estadio de La Cerámica

📺 @La1_tve

⏰ 21:00 horas

👩🏼‍💻 La previa: https://t.co/GG9kS39NS6#VamosEspaña pic.twitter.com/ghhivSEemH — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

Луис де ла Фунте излиз с възможно най-доброто без да подценява съперника, който направи пълно фиаско в квалификациите за Мондиала и ще пропусне световни футболни финали за първи път от 2014 г. насам. Прави впечатление, че селекционера на европейските шампиони се възползва от представители предимно на играчи от местната Ла Лига, като цели четирима от тях са от първенеца Барселона. Това са Кубарси в отбрана, както и Педри, Ямал и Фермин в подножеието на атаката. Единствено изключение правят капитанът Родри от Манчестър Сити, както Кукурея от Челси. Под рамките на вратата пък Де ла Фуенте реши да започне със стража на Атлетик Билбао - Унай Симон, докато Давид Рая от лидера в английската Премиър Лийг - Арсенал, трябваше да чуе първия съдийски сигнал на пейката.

👥 El 𝗢𝗡𝗖𝗘 de La Cerámica.#VamosEspaña pic.twitter.com/yMXuzI1XL8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

Това пък е новото начало за западните ни съседи под ръководството на селекционера Велко Паунович, който пое кормилото от дългогодишния наставник Драган Пикси Стойвич и оставката му в края на миналата година след провала в пресявките за Мондиала в Северна Америка. Паунович изведе сърбите на "Уембли" срещу Англия в квалификацията през ноември, загубена с 0:2, като сега в рамките на по-малко от половин година тимът ще се изправи срещу другия финалист от последното Европейско първеснтво и ще види доколко е израстнал. Иначе сред титулярите на Сърбия присъстват играчи, състезаващи се в каймака на европейския футбол като вратарят Ваня Милинкович-Савич от Наполи, Страхиня Павлович от Милан, Филип Костич от Ювентус и много други. На резервната скамейка пък бе разпределен халфът на българския шампион Лудогорец - Петър Станич.

🇪🇸🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts pic.twitter.com/Usc06nv6a4 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 27, 2026

Домакините наложиха очаквано териториален натиск, но така и не стигнаха до ранен гол, а вместо това в шестата минута допуснаха балканците да се доближат опасно близо и спечелят корнер, от който обаче не последва нищо съществено.



В 14-ата минута най-активният на терена за "Ла Фурия" от началото на срещата Алекс Баена стигна до отбита топка след центриране на Кукурея и стреля над напречната греда, създавайки първата реална опасност пред една от двете врати.



Две минути по-късно се случи очакваното и стадионът във Виляреал изригна. Фермин Лопес намери Микел Оярсабал с къс пас и нападателят на Реал Сосиедад не остави шансове на съперниковия страж Ваня Милинкович-Савич, който се видя принуден да вади топката от вратата си.

Веднага селд подновяването на играта ситуацията можеше да стане много сериозна за западните ни съседи, след като Ямал излъга сръбските бранители и шутира, но нацели само дясната греда.



В 21-вата минута гостите за първи път отправиха удар. Велко Бирманчевич намери как да стреля в долния ляв ъгъл, където Унай Симон демонстрира блестящия си рефлекс.



В следващите минути атрактивността в играта на двата отбора намаля и рядко се стигаше до удари, а физическите единоборства преобладаваха. Главният съдия на мача Луиш Годиньо често посягаше към свирката, но се въздържаша от официалните предупреждения.

🇪🇸🆚🇷🇸 pic.twitter.com/tEYwmyNRAj — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 27, 2026

Испания: 23. Унай Симон, 5. Маркос Йоренте, 4. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 16. Родри, 20. Педри, 19. Ламин Ямал, 22. Фермин Лопес, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал

Селекционер: Луис де ла Фуенте



Сърбия: 23. Ваня Милинкович-Савич, 2. Огниен Мимович, 4. Никола Миленкович, 3. Страхиня Павлович, 17. Алекса Терзич, 6. Неманя Гудел, 25. Александър Станкович, 14. Велко Бирманчевич, 20. Сергей Милинкович-Савич, 11. Филип Костич, 9. Александър Митрович

Селекционер: Велко Паунович



НАЧАЛО: 27 март 2026 г. (петък) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Естадио де ла Керамика", Виляреал (Испания)