Де ла Фуенте разясни казуса с вратарите

Луис де ла Фуенте коментира ситуацията с вратарския пост в Испания, след като неговият отбор победи с 3:0 Сърбия в контрола. Във въпросния мач за вропейските шампиони пази изненадващо не Давид Рая от лидера в Премиър лийг Арсенал или Жоан Гарсия от испанския шампион Барселона (който отпадна от групата) и вместо тях бе предпочетен Унай Симон от Атлетик Билбао.

“Не мога да разсея съмненията ви, защото имам доверие и на четиримата вратари, които пристигнаха. Ще дойде моментът, в който единият или другият ще трябва да играе. Що се отнася до Симон, той вече е спечелил доверие и не се нуждае от допълнително потвърждение. Позициите на вратарите се гледат по различен начин. Имаме трима други изключителни вратари. В Англия казват, че Рая е най-добрият в света”, цитира AS думите на де ла Фуенте.

За испанците предстои още една контрола в началото на идната седмица, когато те ще срещнат Египет на 31-ви март (вторник).

