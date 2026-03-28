Емилиано Мартинес: Хубаво е, че не играхме срещу Испания, защото щяхме да загубим

Аржентина надви Мавритания с 2:1 в проверка преди участието си на Мондиала през лятото. Вратарят Емилиано Мартинес обаче е крайно разочарован от играта на тима и предупреди, че така не може. Световните шампиони имаха планиран дуел с Испания за 30 март в Катар, но той пропадна заради военните действия в района.

“Добре, че това не беше двубой срещу Испания; ако срещу тях бяхме играли така, щяхме да загубим. Трябва да действаме с повече сърце“, заяви Дибу, който е известен с това, че винаги е директен в изказа си.

Енцо Фернандес и Нико Пас с дебютния си гол за Аржентина бяха точни за домакините още в първия около половин час, но в края тимът на Мавритания върна едно попадение.

На 1 април тимът на Лионел Скалони ще посрещне и Замбия в друга контрола. На световните финали аржентинците са в група с Алжир, Австрия и Йордания, като първата им среща е на 17 юни.