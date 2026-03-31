Димитър Николов: Стилиян е момче с голямо сърце, призовавам феновете в Бургас да дойдат на събитието

  • 31 март 2026 | 10:47
Кметът на Бургас Димитър Николов говори на пресконференцията по повод благотворително събитие с цел набиране на средства за лечение, с което да бъдат подпомогнати Любослав Пенев, Петър Хубчев. Двете легенди на българския футбол се борят с онкологични заболявания.

Градоначалникът не спести ласкавите си думи към организатора Стилиян Петров и призова феновете в Бургас да дойдат на стадион "Лазур" за събитието.

"Искам да благодаря на Стилиян. Освен че е супер популярна личност, световно позната на всички личност, той застава зад много каузи. Той е момче с голямо сърце, мобилизира и вдъхва надежда", започна Николов.

"Това събитие показва и неговото отношение към Бургас и към нашето локално общинско заведение. Искам да благодаря на всички хирурзи и лекари, със златни ръце, ежедневно борещи се с тези страшни заболявания. Искам да благодаря и на всички спонсори, на моя екип, който отговаря за спорта в община Бургас. Призовавам всички фенове, които си закупят билети, да бъдат съпричастни към този реверанс на надеждата.

Много известни футболни имена ще пристигнат в Бургас, това е шанс Бургас да бъде рекламиран и с това ще помогнат за икономиката на града, знаете колко разчитаме на туризма. Всички подобни събития са изключително важни и необходими, още веднъж благодаря", каза още кметът на морския град.

