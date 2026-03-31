Херо: Нека бургазлии покажат големите си сърца

Димитър Димитров - Херо е сред легендарните футболни фигури, които ще участват в благотворителното събитие на Стилиян Петров в Бургас. С него целта е да бъдат подпомогнати Любослав Пенев, Петър Хубчев, както и други хора, борещи се с онкологични заболявания.

На брифинга пред медиите днес говориха Петров, Херо, Стойко Сакалиев и кметът на Бургас Димитър Николов.

Сакалиев: Великите събития ги правят велики хора

"Знам какво е страхът, знам какво е надеждата и неизвестността за утрешния ден. Призовавам бургазлии да покажем големите си сърца и че сме хора, които помагат и обединяват заради болките на хората. Нека напълним стадиона и да подкрепим хората, които имат нужда. Именно благодарение на подкрепата имам възможността да стоя пред вас днес", каза Димитров.