  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Херо: Нека бургазлии покажат големите си сърца

Херо: Нека бургазлии покажат големите си сърца

  • 31 март 2026 | 10:44
Димитър Димитров - Херо е сред легендарните футболни фигури, които ще участват в благотворителното събитие на Стилиян Петров в Бургас. С него целта е да бъдат подпомогнати Любослав Пенев, Петър Хубчев, както и други хора, борещи се с онкологични заболявания.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

На брифинга пред медиите днес говориха Петров, Херо, Стойко Сакалиев и кметът на Бургас Димитър Николов.

Сакалиев: Великите събития ги правят велики хора

"Знам какво е страхът, знам какво е надеждата и неизвестността за утрешния ден. Призовавам бургазлии да покажем големите си сърца и че сме хора, които помагат и обединяват заради болките на хората. Нека напълним стадиона и да подкрепим хората, които имат нужда. Именно благодарение на подкрепата имам възможността да стоя пред вас днес", каза Димитров.

Ето какви медали получиха националите

Ето какви медали получиха националите

  • 30 март 2026 | 20:48
  • 3517
  • 11
Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

  • 30 март 2026 | 19:23
  • 2172
  • 1
"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

  • 30 март 2026 | 19:13
  • 5931
  • 16
Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

  • 30 март 2026 | 18:27
  • 12025
  • 155
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 23398
  • 83
Марин Петков е №1 в Джакарта

Марин Петков е №1 в Джакарта

  • 30 март 2026 | 18:16
  • 3931
  • 12
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 19647
  • 7
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 6898
  • 12
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 159
  • 0
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 7013
  • 9
България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
  • 1643
  • 1
Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

  • 31 март 2026 | 11:11
  • 814
  • 0