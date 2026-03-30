Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
Президентът на Левски Наско Сираков излезе с oфициална позиция пред сайта на клуба. Легендата на "сините" заяви, че към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции, като добави, че няма и взето решение за промяна в собствеността.

"Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за "финализирани сделки", "непосредствена смяна на собствеността" и се цитират анонимни "източници, близки до преговорите", съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК "Левски", няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на "Левски".

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В "Левски" последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на "Левски" чрез официалните канали на клуба.

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на "Левски". Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на "Левски" ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път.

Наско Сираков

Президент на ПФК "Левски" и председател на Надзорния съвет", заяви Сираков.

Следвай ни:

