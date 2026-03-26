Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  Агентът на Майкон го обяви за феномен

  • 26 март 2026 | 09:17
Агентът на Майкон - Тиаго Рафаел Алваренга Гомес, доволно потрива ръце. Причината е, че цената на левия бек на Левски скача и той попада в полезрението на все повече клубове. Наред с това преди дни 25-годишният футболист бе обявен за Защитник №1 в efbet Лига. Това накара Тиаго Гомес да похвали клиента си в социалните мрежи.

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

"Майкон оставя наследство в България. Левият бек на Левски беше избран за най-добър защитник на 2005 г. Много сме щастливи за всичко, което Майкон покорява. Не само в индивидуалните награди, като например резултати и статистика през сезона, пазарна стойност, превръщане в най-ценния спортист в страната на поста си, професионално израстване…

Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

Това е само началото! Фокусирани сме върху нашите цели и твоите мечти. Майкон, вие сте феномен!", написа мениджърът.

