Майкон: Развих се значително, откакто съм тук, фокусиран съм върху това да помагам на отбора

  • 28 март 2026 | 10:56
Левият бек на Левски Майкон използва социалните мрежи, за да благодари за наградата, която получи по време на церемонията "Футболист на годината". Както е известно, бразилецът беше избран за най-добър защитник в efbet Лига за 2025-а година.

"Много съм щастлив, че бях избран от българската спортна журналистика за най-добър защитник на 2025 година. Това е резултат от много работа и лична отдаденост, откакто пристигнах в Европа. Индивидуалното признание е важно, но е следствие от колективната работа. Развих се значително, откакто съм тук, и продължавам да съм фокусиран върху това да помагам на отбора.

Бих искал да благодаря на всички, участвали в събитието, както и на всички приятели, съотборници и членове на семейството ми, които ме подкрепят по този път", написа Майкон в "Инстаграм".

