Майкон: Развих се значително, откакто съм тук, фокусиран съм върху това да помагам на отбора

Левият бек на Левски Майкон използва социалните мрежи, за да благодари за наградата, която получи по време на церемонията "Футболист на годината". Както е известно, бразилецът беше избран за най-добър защитник в efbet Лига за 2025-а година.

"Много съм щастлив, че бях избран от българската спортна журналистика за най-добър защитник на 2025 година. Това е резултат от много работа и лична отдаденост, откакто пристигнах в Европа. Индивидуалното признание е важно, но е следствие от колективната работа. Развих се значително, откакто съм тук, и продължавам да съм фокусиран върху това да помагам на отбора.

Бих искал да благодаря на всички, участвали в събитието, както и на всички приятели, съотборници и членове на семейството ми, които ме подкрепят по този път", написа Майкон в "Инстаграм".