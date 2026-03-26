Ники Илиев: Със Стоичков никога не сме се карали за капитанската лента

Легендарният защитник на Левски и националния отбор Николай Илиев гостува в подкаста „Код Спорт“ и разказа редица интересни истории от своята богата футболна кариера, като разкри каква е истината за „скандала“ с Христо Стоичков за капитанската лента в представителния тим на България.

Бившият бранител, който е и първият българин, играл в италианската Серия А, се върна към своите срещи с велики личности като Диего Марадона, Марко ван Бастен, Паоло Малдини, Кристоф Дюгари, Ариго Саки и Марчело Липи.

А защо като малък Ники Илиев е бил от ЦСКА, какво е казал на Марадона, как за малко не е изгубил единия си крак заради контузия и защо е отказал да премине в Ливърпул и Барселона – гледайте в епизода.