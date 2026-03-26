Левски иска 5 млн. евро за Майкон

  • 26 март 2026 | 01:18
Ръководството на Левски е поставило доста сериозна цена на най-конвертируемия футболист в състава – левия бек Майкон. Шефовете на "сините" искат 5 милиона евро за правата му, пише "Тема Спорт".

25-годишният футболист прави отлична кампания и е в полезрението на няколко клуба. В началото на февруари в Италия написаха, че той е попаднал на радара на Комо и Торино. Първият тим се бори за участие в Шампионската лига. "Сините" пък посягат към титлата у нас. Ако я вземат, това несъмнено би било бонус за ръководството, защото ще може да настоява за по-голяма трансферна сума.

Изявите на левия бек ще бъдат наблюдавани на живо от представители на тим от Серия "А" по време на сблъсъка с ЦСКА. Вечното дерби е в последния кръг преди плейофната фаза. То бе насрочено за 13 април, понеделник, от 16:00 часа на националния стадион.

Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

През този сезон Майкон има 26 шампионатни мача на сметката си, като в тях е вкарал 5 гола и е направил 5 асистенции. Наред с това бразилецът успешно влиза в ролята на халф или крило, което го превръща в универсален играч.

В края на летния трансферен прозорец за него пристигна предложение от френския Нант. Този клуб даваше малко над 3 милиона евро за Майкон, но мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков категорично отказа да се раздели с играча за тази сума.

През кампанията доста футболисти на "сините" увеличиха цените си. Сериозен интерес има и към тарана Мустафа Сангаре. В момента той е в лазарета, но ще се завърне на терена преди края на сезона. Левски би го продал при подходяща оферта, защото тази зима привлече Хуан Переа от Локомотив (Пловдив), както и свободния агент Марко Дуганджич. Тепърва предстои хърватинът да получи по-сериозна роля. Той е с контракт до края на кампанията, но се очаква при титла споразумението между двете страни да бъде удължено.

Обект на интерес от чужди клубове са били и централният защитник Кристиан Макун, както и нападателят Евертон Бала. Последният дели лидерската позиция при стрелците в първенството с Ивайло Чочев от Лудогорец, като двамата имат по 15 гола.

Светослав Вуцов се ожени за красивата Дарина

Светослав Вуцов се ожени за красивата Дарина

  • 25 март 2026 | 21:58
  • 4985
  • 20
Цунами към феновете на Левски: Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона

Цунами към феновете на Левски: Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона

  • 25 март 2026 | 19:08
  • 1179
  • 1
Валентин Илиев: Вярвах, че можем да победим

Валентин Илиев: Вярвах, че можем да победим

  • 25 март 2026 | 19:04
  • 2024
  • 1
Монтана тренира без тримата си национали

Монтана тренира без тримата си национали

  • 25 март 2026 | 18:49
  • 1053
  • 0
Чиликов критичен: Ако играем така - нищо добро не ни чака, много далеко сме от efbet Лига

Чиликов критичен: Ако играем така - нищо добро не ни чака, много далеко сме от efbet Лига

  • 25 март 2026 | 18:36
  • 1620
  • 4
Старши треньорът на Созопол: Пускаме жалба срещу съдийството

Старши треньорът на Созопол: Пускаме жалба срещу съдийството

  • 25 март 2026 | 18:33
  • 1294
  • 6
Виж всички

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

  • 26 март 2026 | 00:21
  • 2574
  • 1
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 18814
  • 40
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 29715
  • 39
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 7724
  • 21
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 6974
  • 1