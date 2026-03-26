Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Ръководството на Левски е поставило доста сериозна цена на най-конвертируемия футболист в състава – левия бек Майкон. Шефовете на "сините" искат 5 милиона евро за правата му, пише "Тема Спорт".



25-годишният футболист прави отлична кампания и е в полезрението на няколко клуба. В началото на февруари в Италия написаха, че той е попаднал на радара на Комо и Торино. Първият тим се бори за участие в Шампионската лига. "Сините" пък посягат към титлата у нас. Ако я вземат, това несъмнено би било бонус за ръководството, защото ще може да настоява за по-голяма трансферна сума.



Изявите на левия бек ще бъдат наблюдавани на живо от представители на тим от Серия "А" по време на сблъсъка с ЦСКА. Вечното дерби е в последния кръг преди плейофната фаза. То бе насрочено за 13 април, понеделник, от 16:00 часа на националния стадион.

Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

През този сезон Майкон има 26 шампионатни мача на сметката си, като в тях е вкарал 5 гола и е направил 5 асистенции. Наред с това бразилецът успешно влиза в ролята на халф или крило, което го превръща в универсален играч.



В края на летния трансферен прозорец за него пристигна предложение от френския Нант. Този клуб даваше малко над 3 милиона евро за Майкон, но мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков категорично отказа да се раздели с играча за тази сума.

През кампанията доста футболисти на "сините" увеличиха цените си. Сериозен интерес има и към тарана Мустафа Сангаре. В момента той е в лазарета, но ще се завърне на терена преди края на сезона. Левски би го продал при подходяща оферта, защото тази зима привлече Хуан Переа от Локомотив (Пловдив), както и свободния агент Марко Дуганджич. Тепърва предстои хърватинът да получи по-сериозна роля. Той е с контракт до края на кампанията, но се очаква при титла споразумението между двете страни да бъде удължено.



Обект на интерес от чужди клубове са били и централният защитник Кристиан Макун, както и нападателят Евертон Бала. Последният дели лидерската позиция при стрелците в първенството с Ивайло Чочев от Лудогорец, като двамата имат по 15 гола.