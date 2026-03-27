Левски ще внимава с Георги Костадинов

На „Герена“ не смятат да рискуват с пускането в игра на халфа Георги Костадинов. Той вече започна леки тренировки и може би ще се възстанови до мача с Добруджа, но Веласкес не иска да го включва в състава, без да е сигурен, че Костадинов е напълно готов, пише “Мач Телеграф”.

Ветеранът, който най-вероятно ще приключи с футбола след края на сезона, получи травма на мача с Берое. Тогава Мечката вкара победния гол, но усети болки, които го извадиха от двубоя с Черно море.