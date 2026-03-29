Веласкес за разликата в точките с Лудогорец: За реалността в България това е нещо изключителн

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори специално за предаването „Marcador Internacional“ по радио „Marca“. Испанският специалист говори за невероятната възможност, която има пред него да прекъсне доминацията на Лудогорец и да сложи край на историческата 16-годишна суша без шампионска титла за „сините“.

„За момента всичко се получава много добре. Отборът играе силно и се намираме в положителна динамика, но остават още девет мача“, обясни испанският специалист в интервю за предаването „Marcador Internacional“.

Големият съперник за титлата е Лудогорец Разград – абсолютният доминатор в българския футбол с 14 поредни титли. Битката между двата гранда е ожесточена, но столичани показват сериозно израстване.

„Това е клуб с много по-голям бюджет, който редовно се състезава в Европа. Не е лесно да се мерим с тях“, призна Веласкес.

Въпреки това, Левски направи огромна крачка напред през тази кампания. „Сините“ са лидери в класирането с девет точки аванс, като до края на сезона остават само девет двубоя.

„За реалността в България това е нещо изключително“, категоричен е треньорът на Левски.

Веласкес пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през януари 2025 г. и въздействието му върху отбора беше мигновено. Тимът премина от битка за участие в европейските клубни турнири до спечелване на второто място – постижение, което не се бе случвало от девет години.

„Поехме отбора в трудна ситуация, но успяхме да стигнем до второто място и да се класираме за Европа. Тази година нещата се развиват по блестящ начин“, сподели той.

Испанският наставник не пропусна да отбележи страстта, с която се живее за футбола в България.

„Левски е клубът с най-много фенове в страната. Хората преживяват футбола с огромна интензивност, но винаги с уважение.“

Атмосферата на стадион „Георги Аспарухов“ е един от ключовите фактори за успехите на тима. Според Веласкес, горещата обстановка кара всеки съперник да усеща тежестта на гостуването.

През лятото в европейските клубни турнири Левски се изправи срещу сериозни съперници като Брага и АЗ Алкмаар.

„Това беше страхотен урок и опит за всички ни“, отбеляза испанският специалист.

Отличната работа на треньора вече е възнаградена. Хулио Веласкес поднови своя договор с клуба до 2028 година, гарантирайки стабилност на „синята“ скамейка.

„Отношенията с ръководството са много гладки. Решихме, че е настъпил моментът да положим основите на този проект“, обясни той.

„Имаме огромно желание и ентусиазъм да постигнем нещо красиво“, завърши Хулио Веласкес.

На 44 години Веласкес има зад гърба си богата международна кариера, преминавайки през отбори като Реал Сарагоса, Реал Бетис и Удинезе. Сега пред испанеца стои историческа възможност – да върне Левски на самия връх в българския футбол.