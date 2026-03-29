Стана ясно защо Ръсел загуби битката с Леклер

Джордж Ръсел имаше надежда да се качи на подиума в Гран При на Япония, но не успя да отговори на атаката на Шарл Леклер, който мина пред него, а след това британецът не успя да си върне третото място.

„Получи се бъг в електрическата система в колата на Ръсел – потвърди шефът на Мерцедес Тото Волф. – Искахме с помощта на софтуера, който управлява задвижващата система да му дадем предимство.

„Но се получи супер клипинг и това забави Джордж, така той неочаквано загуби една позиция спрямо Леклер. Определено не се представихме по най-добрия начин, що се отнася до състезанието на Джордж.“

Волф се върна назад във времето, към първите контакти на победителя днес Андреа Кими Антонели.

„Сякаш беше преди години, когато той още беше дете – обясни Волф. – Беше се срещнал с техническия ни директор Джеймс Алисън, а Джеймс беше решил, че Андреа е загубил родителите си и ги търси.

„Невероятно е. Сякаш вчера беше на 14, а днес е вече на 19. Спечели две поредни победи във Формула 1 и ние сме много щастливи от развитието му. Но трябва да го пазим от хората, които вече му говорят за световната титла.“

