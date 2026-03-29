Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" организират екскурзия до Пловдив

"Соколите" организират екскурзия до Пловдив

  • 29 март 2026 | 09:50
  • 423
  • 0
"Соколите" организират екскурзия до Пловдив

По инициатива на агитката „Трибуна Соколъ“ се организира екскурзия за изключително важната среща между Спартак Варна и Ботев Пловдив.

Варненските „соколи“ се изправят срещу пловдивските „канарчета“ на 4 април (събота) от 17:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Подкрепата за отбора е изключително важна в битката за оцеляване, а всеки глас има значение.Цената на екскурзията в двете посоки е 13 евро. Записванията се извършват предварително във феншопа или в Indiana Bar, който се намира в прилежащите площи на клубното съоръжение.

Автобусът потегля за Пловдив в деня на срещата в 10:00 часа от паркинга на стадион „Спартак“. Записалите се трябва да бъдат на място един час по-рано.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13108
  • 14
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8970
  • 19
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13689
  • 21
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 20477
  • 26
Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 46071
  • 396
Балъков разкри част от любимите си мачове

Балъков разкри част от любимите си мачове

  • 28 март 2026 | 11:39
  • 1219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 3321
  • 14
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13689
  • 21
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 5832
  • 16
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8970
  • 19
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13108
  • 14
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 11143
  • 11