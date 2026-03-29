"Соколите" организират екскурзия до Пловдив

По инициатива на агитката „Трибуна Соколъ“ се организира екскурзия за изключително важната среща между Спартак Варна и Ботев Пловдив.

Варненските „соколи“ се изправят срещу пловдивските „канарчета“ на 4 април (събота) от 17:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Подкрепата за отбора е изключително важна в битката за оцеляване, а всеки глас има значение.Цената на екскурзията в двете посоки е 13 евро. Записванията се извършват предварително във феншопа или в Indiana Bar, който се намира в прилежащите площи на клубното съоръжение.

Автобусът потегля за Пловдив в деня на срещата в 10:00 часа от паркинга на стадион „Спартак“. Записалите се трябва да бъдат на място един час по-рано.