  • 24 март 2026 | 09:31
"Соколите" повдигат обороти в тренировките

След тежката загуба у дома от Лудогорец, отборът на Спартак Варна започна интензивна подготовка на клубната база на стадион „Локомотив“. Тимът се намира в зоната на изпадащите, а основната цел пред ръководството е да запази мястото си в efbet Лига въпреки сътресенията, които преживя.

Към момента основната задача на треньорския щаб е да вдигне отбора, най-вече психологически, след двете последователни домакински загуби. Паузата в първенството идва в подходящ момент за варненци и предоставя отлична възможност това да се случи.

Освен това тя ще даде шанс на футболистите, които пропуснаха последния двубой заради травми, да се възстановят за важното гостуване на „Колежа“ срещу Ботев Пловдив. Очаква се конструктивният халф Дамян Йорданов и крилото Талеш Жозе да Силва да бъдат на разположение за предстоящия сблъсък с пловдивските „канарчета“.

/Пламен Трендафилов/

Вуцов: Благодаря на цялата синя общност, която е зад любимия отбор

  • 23 март 2026 | 21:08
Луканов: Въпреки комфорта на Фратрия, този мач можехме да го загубим само с 6 човека

  • 23 март 2026 | 20:38
Роде: Искам да се подобряваме, но това е добро начало

  • 23 март 2026 | 20:09
Янтра и Фратрия не успяха да се победят в здрав сблъсък

  • 23 март 2026 | 19:55
Георги Иванов води делегацията ни към Индонезия

  • 23 март 2026 | 19:09
Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

  • 24 март 2026 | 07:11
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
