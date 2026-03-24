"Соколите" повдигат обороти в тренировките

След тежката загуба у дома от Лудогорец, отборът на Спартак Варна започна интензивна подготовка на клубната база на стадион „Локомотив“. Тимът се намира в зоната на изпадащите, а основната цел пред ръководството е да запази мястото си в efbet Лига въпреки сътресенията, които преживя.

Към момента основната задача на треньорския щаб е да вдигне отбора, най-вече психологически, след двете последователни домакински загуби. Паузата в първенството идва в подходящ момент за варненци и предоставя отлична възможност това да се случи.

Освен това тя ще даде шанс на футболистите, които пропуснаха последния двубой заради травми, да се възстановят за важното гостуване на „Колежа“ срещу Ботев Пловдив. Очаква се конструктивният халф Дамян Йорданов и крилото Талеш Жозе да Силва да бъдат на разположение за предстоящия сблъсък с пловдивските „канарчета“.

/Пламен Трендафилов/