Ботев спира четирима от Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) ще спре четирима футболисти от участие в предстоящия мач със Спартак (Варна). "Канарчетата" приемат "соколите" след паузата. Двубоят на "Колежа" е на 4 април, събота, от 17:00 часа.

Става въпрос за преотстъпените от "жълто-черните" на "Коритото" Мартин Георгиев, Тайлсон, Талес и Джон Емануел. Първите двама са със статут на титуляри в тима на Гьоко Хаджиевски, но споразумението между двата клуба ще принуди опитния специалист да прекрои състава си.

Това означава, че сред титулярите на Спартак (Варна) може да попаднат някои измежду Емил Янчев, Даниел Иванов и Саад Мухачар, които до момента през пролетта влизат само като резерви. Отделно пък основният полузащитник Дамян Йорданов не е готов за игра след травмата, която получи срещу ЦСКА 1948.