  Обявиха програмата на националите за контролите с Черна гора и Молдова

Обявиха програмата на националите за контролите с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 17:07
Националният отбор на България ще се събере на лагер в понеделник, 25 май, когато ще започне подготовката си за предстоящите приятелски мачове с Черна гора и Молдова. На 1 юни селекцията на Александър Димитров приема Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 19:00 ч., а на 5 юни "трикольорите" гостуват на Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев от 20:00 ч.

В сряда, 27 май, двама играчи на националния отбор ще застанат пред медиите в "efbet Национална футболна база" в Бояна в 18:15 ч. Четвърт час по-късно - в 18:30 ч. - започва и тренировката на"лъвовете", като първите 15 минути от заниманието ще бъдат отворени за представителите на медиите.

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

В неделя, 31 май, селекционерът Александър Димитров ще даде своята официална пресконференция на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, която е с начален час 17:45. Преди брифинга представителите на медиите, чиито молби за акредитации са били одобрени, ще може да получат своите пропуски за двубоя с Черна гора.

В 18:15 ч. започва тренировката на българския отбор, която ще бъде отворена за журналисти в първия четвърт час. В 18:45 ч. стартира пресконференцията на гостите от Черна гора, които няма да тренират на българска земя.

В четвъртък, 4 юни, в 10:30 ч. "трикольорите" ще отлетят за Молдова с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски" София. По-късно същия ден от 19:00 ч. e пресконференцията на България на стадион "Зимбру". Половин час по-късно стартира и официалната тренировка на отбора на молдовска земя.

Националният тим ще се завърне у нас веднага след края на двубоя с Молдова.

