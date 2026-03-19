Гьоко за Лудогорец: Класата си е класа

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски не скри разочарованието си след тежкото поражение от Лудогорец с 1:5. Наставникът на "соколите" обърна внимание на грешките, които доведоха до този резултат, но все пак изрази надежда, че отборът му ще успее да се спаси.

"От самото начало на мача настоявахме да играем. Не се прибрахме, играхме отворено. Много бързо стана всичко след първия гол. Знаехме как да спрем Чочев, но не успяхме. Червеният картон беше един момент, в който вратарят нямаше намерение да играе с топката. Второто полувреме, с човек по-малко, трябваше да играем по-затворено, но Лудогорец лесно ни вкара още два-три гола и мачът приключи. Класата си е класа, Лудогорец е добър отбор.

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Повторихме нашите си грешки. Трябва да променим лицето на Спартак, за да постигнем по-добри резултати. Имаме моменти, в които играем добре. След мача със Славия загубихме малко концентрация. Всички търсят изход от това положение. Показваме, че имаме качество. Надеждата пред нас е реална", заяви опитният специалист.

