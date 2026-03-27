Спартак (Вн) е на финал на Североизток в държавното първенство за ветерани

Ветераните на Спартак (Варна) достигнаха до финала в Североизточния регион, след като надделяха над Боровец (Търговище) като гости с категоричното 3:0. Срещата се игра на градския стадион в Търговище "Димитър Бурков".

През първото полувреме варненци отбелязаха гол чрез Цветан Миланов, който реализира гол от дузпа. След почивката "соколите" узакониха превъзходството си с нови две попадения, дело на Пламен Стойков и Николай Кателиев. Припомняме, че на четвъртфиналите Спартак спечели драматично срещу Черно Море след изпълнение на дузпи.

Спартак (Варна) надделя над Черно море в битка на ветераните

На финала ветераните на Спартак (Варна) ще срещнат тези на Добруджа за излъчване на победителя в Североизточния регион от държавното първенство за ветерани. Победителят от тази среща ще определи отбора, който ще играе във финалната четворка на държавния шампионат по футбол за ветерани.



Пламен Трендафилов

