Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
Спартак (Вн) е на финал на Североизток в държавното първенство за ветерани

  27 март 2026 | 14:55
  • 653
  • 0
Ветераните на Спартак (Варна) достигнаха до финала в Североизточния регион, след като надделяха над Боровец (Търговище) като гости с категоричното 3:0. Срещата се игра на градския стадион в Търговище "Димитър Бурков".

През първото полувреме варненци отбелязаха гол чрез Цветан Миланов, който реализира гол от дузпа. След почивката "соколите" узакониха превъзходството си с нови две попадения, дело на Пламен Стойков и Николай Кателиев. Припомняме, че на четвъртфиналите Спартак спечели драматично срещу Черно Море след изпълнение на дузпи.

Спартак (Варна) надделя над Черно море в битка на ветераните
На финала ветераните на Спартак (Варна) ще срещнат тези на Добруджа за излъчване на победителя в Североизточния регион от държавното първенство за ветерани. Победителят от тази среща ще определи отбора, който ще играе във финалната четворка на държавния шампионат по футбол за ветерани.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 153652
  • 345
  • 27 март 2026 | 10:31
  • 1924
  • 0
  • 27 март 2026 | 09:31
  • 977
  • 0
  • 27 март 2026 | 09:28
  • 623
  • 0
  • 27 март 2026 | 09:26
  • 964
  • 2
  • 27 март 2026 | 09:21
  • 519
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 27 март 2026 | 16:00
  • 3860
  • 5
  • 27 март 2026 | 12:30
  • 153652
  • 345
  • 27 март 2026 | 14:08
  • 31125
  • 45
  • 27 март 2026 | 12:44
  • 16009
  • 25
  • 27 март 2026 | 15:32
  • 4956
  • 2
  • 27 март 2026 | 09:12
  • 22826
  • 3