Билетите за европейската квалификация между жените на България и Гибралтар са в продажба

БФС обяви, че от днес са в продажба билетите за европейската квалификация между женските национални отбори на България и Гибралтар. Двубоят е на 5 юни от 18:00 часа на “Александър Шаламанов”.

Ето какво пишат от БФС:

В продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящия мач от европейските квалификации за жени между България и Гибралтар. Двубоят ще се проведе на 5 юни от 18:00 ч. на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

Може да закупите своя билет онлайн ТУК!

В деня на мача, привържениците ще могат да закупят билети и на място – от касата на стадиона, която ще работи от 11:00 ч. до края на първото полувреме.

Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.