Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България W
  3. Билетите за европейската квалификация между жените на България и Гибралтар са в продажба

Билетите за европейската квалификация между жените на България и Гибралтар са в продажба

  • 21 май 2026 | 15:11
  • 194
  • 0
Билетите за европейската квалификация между жените на България и Гибралтар са в продажба

БФС обяви, че от днес са в продажба билетите за европейската квалификация между женските национални отбори на България и Гибралтар. Двубоят е на 5 юни от 18:00 часа на “Александър Шаламанов”.

Ето какво пишат от БФС:

В продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящия мач от европейските квалификации за жени между България и Гибралтар. Двубоят ще се проведе на 5 юни от 18:00 ч. на стадион „Александър Шаламанов“ в София.

Може да закупите своя билет онлайн ТУК!

В деня на мача, привържениците ще могат да закупят билети и на място – от касата на стадиона, която ще работи от 11:00 ч. до края на първото полувреме.

Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

Стефан Ангелов: Пореден шанс за младите

  • 21 май 2026 | 10:38
  • 714
  • 0
Тихомир Антонов: Да завършим с победа

Тихомир Антонов: Да завършим с победа

  • 21 май 2026 | 10:36
  • 567
  • 0
Господин Мирчев: Срещу младите винаги е трудно

Господин Мирчев: Срещу младите винаги е трудно

  • 21 май 2026 | 10:33
  • 567
  • 0
Родопа набира деца

Родопа набира деца

  • 21 май 2026 | 10:30
  • 715
  • 0
Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

Ботев (Пловдив) се насочва към български играчи

  • 21 май 2026 | 10:29
  • 1696
  • 1
Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

Теди Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник!

  • 21 май 2026 | 10:24
  • 1442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 31413
  • 95
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 1286
  • 0
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 17449
  • 16
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 3241
  • 2
Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

  • 21 май 2026 | 14:41
  • 2393
  • 6
Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

Стилиян Петров се похвали с лична покана от принц Уилям за купона на Астън Вила

  • 21 май 2026 | 14:00
  • 2584
  • 5