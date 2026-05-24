Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Селекционерът на България Александър Димитров обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Черна гора и Молдова през юни. На 1 юни "трикольорите" посрещат Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 19:00 часа, като билетите за този двубой вече са в онлайн продажба.

По случай Международния ден на детето деца до 14 години ще може да гледат мача безплатно. На 5 юни България гостува на Молдова от 20:00 ч. на стадион "Зимбру" в Кишинев.

Футболистите от efbet Лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя.

Трябва да отбележим, че извън групата остават трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:  

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)  

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Росен Божинов (Пиза), Патрик-Габриел Галчев (Железничар), Иван Турицов (ЦСКА София), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)  

Полузащитници: Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Берк Бейхан (Черно море), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ефе Али (Локомотив Пд), Никола Илиев (Ботев Пд), Борислав Цонев (ЦСКА 1948)  

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Тонислав Йорданов (Кишварда), Владимир Николов (Корона), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Амедспор), Георги Русев (ЦСКА 1948)

