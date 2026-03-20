  Sportal.bg
  Спартак (Варна)
  Почина бивш футболист и президент на Спартак (Варна)

  • 20 март 2026 | 16:38
Спартак (Варна) загуби един от най-изявените си играчи в клубната история. На 77 години след кратко боледуване си отиде Антон Фажев. През 70-те години заедно с Божидар Ставрев оформя един от най-изявените тандеми в отбранителния вал на "соколите".

През годините на своята спортна състезателна кариера Фажев е синоним на неоспорима етика и спортен дух. След края на кариерата си през годините често е  помагал на клуба и е бил част от УС на Спартак.

"С дълбока тъга се прощаваме с Антон Фажев — бивш футболист на Спартак с над 160 професионални двубоя, повече от 100 от които в А група. В миналото той беше и част от управлението на клуба, включително и негов президент.

Антон Фажев е открит за големия футбол от Илия Кирчев. В годините той остава отдаден на Спартак не само като състезател, но и като човек, който в трудни моменти се опитва да спасява клуба с лични средства.

Ще го помним с вярност, отдаденост и обич към Спартак. Поклон пред паметта му!", гласи тъжният пост на "соколите" във "Фейсбук".

