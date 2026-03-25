Добри новини за Спартак (Варна)

Десният бранител на Спартак Деян Лозев е пред завръщане на терена. Лозев не е играл от началото на пролетния полусезон заради тежката контузия в областта на лицето, която получи по време на зимната подготовка в приятелския мач срещу Ботев Пловдив.

Очаква се точно срещу "канарчетата" сърцатият защитник да попадне в групата на варненци за предстоящия след паузата двубой . Друг играч на този пост , Илкер Будинов , все още лекува контузия от края на изминалия полусезон. В отсъствието на Лозев и Будинов, на тази позиция много добре се справя младежкият национал Мартин Георгиев, който отбеляза невероятно красив почетен гол при неприятна домакинска загуба на "соколите" от Лудогорец.