БАМФ осъди остро нападките към юноша на Левски

Българската асоциация минифутбол излезе с официално становище, с което осъди нападките и обидите към играчите и треньорите на националния ни отбор по минифутбол. В последните дни немалко негативни коментари бяха насочени към бившия футболист на Спартак (Варна) и юноша на Левски Даниел Начев, който стана национал по минифутбол. Именно поради тази причина от БАМФ излязоха с позиция.

Ето какво пишат от асоциацията:

Ръководството на БАМФ категорично осъжда грозни обиди и лични нападки, насочени към всеки един член на организацията или националния отбор.

Недопустимо е в навечерието на голям международен форум, вместо да демонстрираме национално обединение и подкрепа, да ставаме свидетели на прояви на злоба и разединение.

БАМФ заявява пълната си и безкомпромисна подкрепа зад всеки един човек в този отбор:

Всички футболисти;

Треньорския и техническия щаб;

Медицинския и административния екип.

Всеки един от тях е жертвал от личното си време, работата и семейството си, за да защитава честта на България и да донесе радост на хората. Тези мъже заслужават единствено уважение за труда и себераздаването си.

Призоваваме за разум и единство. Напред се върви само заедно!