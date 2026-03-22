Рома отново усети вкуса на победата

Рома записа първа победа след пет поредни мача без успех. Римляните спечелиха с 1:0 домакинството си на Лече и се изравниха с Ювентус, който е пети в класирането. Единственото попадение реализира резервата Робиньо Ваз в 57-ата минута.

"Вълците" отпаднаха драматично от Болоня в Лига Европа в четвъртък, но намериха сили да се справят с Лече, който се бори за оцеляване. Те имаха предимство през първата част и стигнаха до гол в средата на полувремето, но попадението не бе зачетено поради засада. Защитникът на гостите Тиаго Габриел имаше великолепна изява, когато на два пъти се намеси, за да спре удари на Малер и Ел Айнауи.

Basta un colpo di testa di Robinio Vaz, la Roma aggancia la Juve al 5° posto: Lecce ko https://t.co/OCW8jzY0Pv — La Stampa (@LaStampa) March 22, 2026

Рома загуби Джанлука Манчини поради контузия. Бранителят бе сменен на почивката, а новината е притеснителна и за Дженаро Гатузо, тъй като следващата седмица Италия играе плейофи за Световното първенство.

Лече започна активно втората част и създаде проблеми на защитата на домакините. Тимът на Гасперини обаче поведе, след като влезлият като резерва Робиньо Ваз откри резултата в 57-ата минута. Той се появи на терена малко по-рано и веднага направи разликата, след като се възползва от центриране на Ермосо и от малък ъгъл се разписа. Гостите имаха отлична възможност да изравнят в 73-ата минута. Пробив на резервата Н'Дри завърши с удар, отразен от крака на Свилар, а след това Пиероти стреля с глава, а топката бе изчистена от голлинията от Ермосо.

Следвай ни:

Снимки: Imago