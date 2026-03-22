Рома отново усети вкуса на победата

  • 22 март 2026 | 21:31
Рома записа първа победа след пет поредни мача без успех. Римляните спечелиха с 1:0 домакинството си на Лече и се изравниха с Ювентус, който е пети в класирането. Единственото попадение реализира резервата Робиньо Ваз в 57-ата минута.

"Вълците" отпаднаха драматично от Болоня в Лига Европа в четвъртък, но намериха сили да се справят с Лече, който се бори за оцеляване. Те имаха предимство през първата част и стигнаха до гол в средата на полувремето, но попадението не бе зачетено поради засада. Защитникът на гостите Тиаго Габриел имаше великолепна изява, когато на два пъти се намеси, за да спре удари на Малер и Ел Айнауи.

Рома загуби Джанлука Манчини поради контузия. Бранителят бе сменен на почивката, а новината е притеснителна и за Дженаро Гатузо, тъй като следващата седмица Италия играе плейофи за Световното първенство.

Лече започна активно втората част и създаде проблеми на защитата на домакините. Тимът на Гасперини обаче поведе, след като влезлият като резерва Робиньо Ваз откри резултата в 57-ата минута. Той се появи на терена малко по-рано и веднага направи разликата, след като се възползва от центриране на Ермосо и от малък ъгъл се разписа. Гостите имаха отлична възможност да изравнят в 73-ата минута. Пробив на резервата Н'Дри завърши с удар, отразен от крака на Свилар, а след това Пиероти стреля с глава, а топката бе изчистена от голлинията от Ермосо.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 29933
  • 69
Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

  • 22 март 2026 | 16:38
  • 1216
  • 2
Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

  • 22 март 2026 | 16:06
  • 7191
  • 4
Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

  • 22 март 2026 | 15:30
  • 2067
  • 1
Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

  • 22 март 2026 | 14:50
  • 2068
  • 1
Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

  • 22 март 2026 | 14:26
  • 3515
  • 3
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 14119
  • 54
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 40004
  • 95
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 69372
  • 497
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 17501
  • 17
Реал Мадрид 0:1 Атлетико Мадрид, гол на Адемола Луукман

  • 22 март 2026 | 22:00
  • 5985
  • 18
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 28689
  • 114