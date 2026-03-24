Рома може да изпусне турски национал без пари

Въпросът за удължаване на договора на защитника на Рома Зеки Челик остава отворен, пише пише местната преса. Преговорите са преустановени и окончателно споразумение между клуба и обкръжението на 29-годишния турчин все още не е постигнато, въпреки важността на Челик в системата на Джан Пиеро Гасперини. Треньорът върна играча в стартовия състав още през първата му година с отбора и настоява клубът да го задържи. Директорите обаче все още не са променили последната си оферта за защитника.

Защитник на Рома е под въпрос за решителните битки на националния отбор на Италия

Основното разногласие между страните се отнася до финансовите условия. Настоящият договор на Челик предвижда нетна заплата от 2 милиона евро плюс бонуси, но играчът и неговите агенти съобщават, че искат много по-висока сума – около 4 милиона евро нето на сезон – което бордът счита за прекомерно. Поради тази причина, въпреки натиска от Гасперини, Рома все още не е направила официална оферта, която да отговаря на изискванията на играча. Ако не се постигне споразумение, не може да се изключи възможността играчът да напусне като свободен агент в края на сезона. Ювентус следи отблизо ситуацията. Договорът на турския защитник изтича на 30 юни 2026 г. През сезон 2025/26 той отбеляза един гол и направи четири асистенции в 37 мача.

Снимки: Gettyimages